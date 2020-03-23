İtalya'daki koronavirüs salgında kritik hafta

Ölüm ve vaka sayılarının hızla arttığı İtalya'da karantina tedbirlerinin üzerinden iki hafta geçti. Ülkede bu hafta vaka ve ölüm sayılarında düşüş gözlenmesi bekleniyor. Başbakan Conte ise yaptığı son açıklamada, 'Bunlar en zor günler olacak, hala salgının en akut safhasına ulaşmadık, sayılar artmaya devam edecek' dedi.

Koronavirüs ölümlerinin yaklaşık bir ayda 5476'ya ulaştığı İtalya'da, karantina tedbirlerinin üzerinden 2 hafta geçmesi nedeniyle bu hafta "kritik" olarak değerlendiriliyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franco Locatelli, karantina tedbirlerinin ilk sonuçlarının 2-3 haftadan itibaren görülmeye başlamasını beklediklerini söyledi. Locatelli dün yaptığı açıklamada "Bu nedenle gelecek hafta kritik olacak. Eğilimin tersine dönme sinyali göstermesini bekliyoruz" dedi.

Seyahat kısıtlamaları, okulların, mağazaların kapatılması gibi tedbirler içeren karantina kuralları ilk olarak kuzey bölgelerde, ardından da 10 Mart'tan itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlamıştı.

Koronavirüsten ilk ölümün 21 Şubat'ta yaşandığı İtalya'da dün açıklanan verilere göre ölü sayısı 5476'ya ulaşmış durumda. Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 59 bin 138 oldu.

BUNLAR EN ZOR GÜNLER

Başbakan Giuseppe Conte de La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, karantinanın bitmesi öngörülen 3 Nisan'dan sonra ne olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bunu söylemek için erken. Bunlar en zor günler olacak, hala salgının en akut safhasına ulaşmadık, sayılar artmaya devam edecek. Tedbirlerin etkilerini önümüzdeki günlerde bekliyoruz."