İtalya'da yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı bir günde 49 arttı. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı. Koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 4 bin 636 oldu.

İtalya'da KOVİD-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 197'ye ulaştı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, ülkede koronavirüs testinde pozitif çıkanların sayısı da 4 bin 636 oldu.

Ülkede ilk koronavirüs ölümünün görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı Salı günü 79'a, Çarşamba 107'ye yükselmişti.

Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma yetkilileri son açıklamalarında halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısını da 462 olarak duyurdu. Bu sayı da düne göre 111 daha fazla.

Açıklamaya göre İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 81 ve yüzde 28'i kadın.