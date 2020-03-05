İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 107'ye, ABD'de ise 11'e yükseldi

Okulların tatil edildiği, maçların tamamının seyircisiz oynanması kararının alındığı İtalya'da yeni koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısı 107'ye yükseldi. ABD'de ise ölü sayısı kısa sürede 11'e çıktı.

İtalya'da yeni koronavirüs sonucu hayatını yitirenlerin sayısı 107'ye, toplam vaka sayısı ise 3089'a yükseldi.

Ülkede yarından itibaren tüm okulların ve üniversitelerin 15 Mart'a kadar kapatıldığı açıklandı.

Öte yandan virüs nedeniyle Serie A maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 11'E ÇIKTI

ABD genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Ülke genelinde çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla koronavirüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 92

İran Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.

ÇİN'DE 3 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan ölüm hızları azalırken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 14 olduğu açıklandı.