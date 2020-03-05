İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 107'ye, ABD'de ise 11'e yükseldi

İtalya'da yeni koronavirüs sonucu hayatını yitirenlerin sayısı 107'ye, toplam vaka sayısı ise 3089'a yükseldi.
Ülkede yarından itibaren tüm okulların ve üniversitelerin 15 Mart'a kadar kapatıldığı açıklandı.
Öte yandan virüs nedeniyle Serie A maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.
ABD'DE ÖLÜ SAYISI 11'E ÇIKTI
ABD genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Ülke genelinde çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla koronavirüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 92
İran Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.
ÇİN'DE 3 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan ölüm hızları azalırken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 14 olduğu açıklandı.