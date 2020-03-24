İtalya’da 'virüs' grevi

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde metal işçileri sendikaları, işçiler için koronavirüs pandemisine karşı yeterli önlem alınmadığını belirterek yarın greve gideceklerini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok ölümün gerçekleştiği İtalya’nın Lombardiya bölgesinde metal işçileri sendikaları yarın greve gideceklerini duyurdu.

Hükümetin yayımladığı 3 Nisan’a dek “zaruri” olmayan işyerlerinin kapanmasına yönelik kararnamenin çok sayıda yasal boşluk ve istisna içerdiğini açıklayan sendikalar işçilerin sağlığının korunması talebiyle Çarşamba günü greve gidecek.

İtalya’da üç metal işçileri sendikası FIOM, FIM ve UILM’nin Lombardiya şubeleri tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Pazar günü yayımladığı kararnamenin çalışma zorunluluğu şüpheli çok sayıda istisna içerdiğini ve şirketlere “aşırı takdir yetkisi” tanıdığını vurguladı.

Sendikaların ortak açıklamasında 25 Mart Çarşamba günü tüm fabrikalarda işçilerin bir günlük iş bırakma eylemi yapacağı, grevin sağlık alanıyla doğrudan ilgili işyerlerini kapsamayacağı belirtildi.

Üç sendikanın yaptığı açıklamanın ardından Uiltec Kimya ve Tekstil İşçileri Sendikası da bir açıklama yaparak kararnamenin birçok firmanın fabrikalarını açık tutmasına izin verdiğini, bu fabrikalarda salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını, durumun işçiler arasında kaygıları artırdığını bildirdi.

Banka emekçileri de salgın günlerinde güvensiz koşullarda, maskesiz, eldivensiz ve antiseptik jeller sağlanmadan çalışmaya zorlandıklarını bildirerek iş bırakma eylemine gidebileceklerini açıkladı.

