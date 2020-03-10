İtalya'da ölü sayısı 500'e yaklaştı: Tecrit önlemleri ülke geneline yayılıyor

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısının 500'e yaklaştığı İtalya'da ülke çapında önlemler artırıldı. İtalya Başbakanı'nın açıklamasına göre, ülke genelinde zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

İtalya'da yeni koronavirüsle mücadele amacıyla geçen hafta sonu kuzey bölgeleri için alınan tecrit tedbirleri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurdu.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Giuseppe Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi.

Conte, bu yöndeki kararnamenin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı'nın açıklamasına göre, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

Okullar en az 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Kamuya açık alanlarda toplanma yasağı uygulanacak.

Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulacak.