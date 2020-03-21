İtalya’da ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı yayınlandı

İtalya Ulusal Sağlık Servisi, Kovid-19 hastaları ve hastalıktan dolayı ölenlerin detaylı istatistiklerini yayınladı.

İtalya Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya’da Kovid-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

Çin'den sonra çok vakanın görüldüğü ikinci ülke ve aktif vakayla ölü sayısında birinci ülke olan İtalya’da, ISS, hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine dair rapor yayınladı.

ISS'in raporunun tamamına İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz

EN ÇOK KİMLER ETKİLENDİ

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2’sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5’i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6’sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6’sının yaşamını yitirdiği görüldü.

50 YAŞ ALTINDAKİ ÖLÜMLER

ISS’in raporunda, hastaneye giden hastaların en yaygın tanısının ateş ve solunum güçlüğü olduğu ifade edildi. Öte yandan, kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü aktarıldı. Ayrıca, hastaların yüzde 5.7’sinin semptom göstermediği duyuruldu.

Rapordaki verilerde, koronavirüs semptomları gösteren hastaların semptomlarının başlamasından ölüme kadarki süre 8 gün olarak açıklandı.

ISS’ten yapılan açıklamada, Mart ayı verilerine göre 3 bin 200 kişinin 36’sının 50 yaş altında olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 9’unun 40 yaşından 8 erkek ve bir kadın olduğu; yaşlarının 31 ila 39 arasında değiştiği ifade edildi.