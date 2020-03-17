İtalya’da mahsur kalan Türk öğrenci: Ülkemize alınmak istiyoruz

İtalya'da yüksek lisans eğitimi gören Büşra Türk, dün bir video çekerek, karantinadan dolayı ülkeye dönemediklerini ve Türk yetkililerden yardımcı olmalarını istediklerini belirtti.

İtalya’nın Apulia Bölgesi’nde bulunan Bari kentine bağlı Valenzano’da yüksek lisans eğitimi için bulunan Büşra Türk isimli öğrenci, dün çektiği videoda İtalya’da karantinada kaldıklarını ve ülkeye dönemediklerini duyurarak, Türk yetkililerin kendilerine yardımcı olmalarını talep etti.

Türk, çektiği videoda İtalya’da eğitim gördükleri enstitünün kendilerine yurda dönmek için uçak bileti sağlamasına rağmen, Türkiye’nin sınırları kapatması nedeniyle geri dönemediklerini söyledi. Türk, “Burada karantina altındayız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece markete ve eczaneye gitmemize izin veriyorlar, bunun için de imza atmamız gerekiyor. Enstitü çalışanları burayı terk etti. Biz öğrenciler olarak buradayız. Enfekte durumu var mı enstitü binasında bunu bilmiyoruz” dedi. Türk, aynı zamanda yurda dönüşlerinin sağlanması durumunda, devletin uygulayacağı karantina koşullarını kabul edeceklerini kaydetti.