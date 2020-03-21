İtalya'da koronavirüse karşı yeni önlemler

İtalya'da yeni koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.

İtalya'da ülke genelinde tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatılırken, tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın imzaladığı yeni talimatnamede, halka sadece evinin yakınında bireysel şekilde spor yapması öngörülürken, kişilerin arasına 1 metre mesafe koyması gerekliliği vurgulandı.

Talmata göre, ikinci ya da yazlık evlere yapılan seyahatler de yasaklandı. Ülkede demir yolu ve göl kenarlarındaki gıda ve içecek satan büfeler de kapatıldı. Sadece otoyol, hastane ve havaalanlarındaki büfeler açık kalabilecek.

Söz konusu tedbirler 25 Mart’a kadar geçerli olacak, gerekirse bu tarih uzatılacak.

Koronavirüs dolayısıyla 4 bin 32 kişinin öldüğü ülkede, 37 bin 860 kişi tedavi görüyor.