İtalya'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bini aştı

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi. Almanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1158'e çıktı. Fransa'da ise Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi.

Avrupa ülkelerinde koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 681 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 15 bin 362'ye yükseldiği açıklandı. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 4 bin 805 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 124 bin 632'ye yükseldiği bildirildi. Ölü ve vaka sayılarında düşüş eğiliminin gözlendiği ülkede dün 766 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE 1158 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Almanya'da 1 günde 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1158'e, toplam vaka sayısı ise bin 778'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da 1 günde 103 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının bin 158'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede bir günde 6 bin 82 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısının 85 bin 778'e çıktığı aktarıldı.

Koronavirüs vakasının en çok rastlandığı eyalet 21 bin 908 vaka ile Bayern eyaleti olurken, ikinci sırada ise 17 bin 885 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ve üçüncü sırada 17 bin 14 vaka sayısıyla Almanya'nın güney batısı olan Baden Württemberg eyaleti yer aldı.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDENLER 7 BİN 560'A YÜKSELDİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle yaşaımnı yitirenlerin sayısı 7 bin 650 oldu. Dün ülkede toplam can kaybı 6 bin 507, vaka sayısı da 64 bin 338 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19 vaka sayısının 64 bini geçtiği Fransa'da 600 askerde virüs olduğu tespit edildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.