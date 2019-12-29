İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu dört kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölen kadının çocuklardan birinin annesi olduğu belirtilirken, kurbanların kimliklerine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Çığ, Güney Tirol'deki 2 bin 400 rakımlı Teufelsegg Dağı’nda 150 metre genişliğindeki alanda meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan yetkililer, ölen çocuklardan birinin helikopterle Trento'daki hastaneye götürüldüğünü fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Ayrıca yetkililer Dolomite Dağı yakınlarında meydana gelen bir başka çığda da bir kişinin öldüğünü açıkladı. Böylece son 24 saat içinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Geçen gün Bolzano eyaletinde meydana gelen çığda yaralanan kişinin ise diğer kayakçılar tarafından kurtarıldığı söylenmişti.

Yetkililer ayrıca bölgede çığ riskinin yüksek olduğu konusunda kayakçıları uyardı.