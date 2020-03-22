İtalya'da fabrikalar kapatılıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni koronavirüs salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Facebook hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi.

"Ülke, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" diyen Conte, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını üretimi durdurduklarını duyurdu.

Conte şunları söyledi:

"Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız. Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz."

Öte yandan "Süpermarketlerde yarışa ya da kuyruğa gerek yok" diyen Conte, süpermarketlerin, gıda ürünleri satan dükkanların, eczanelerin, postane ve bankaların açık kalmaya devam edeceğini söyleyerek, açıkladığı yeni tedbirlerin 3 Nisan tarihine kadar olduğu belirtti.

