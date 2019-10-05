İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

İtalya'nın Trieste kentinde bulunan emniyet müdürlüğü önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis memuru yaşamını yitirdi, saldırganlardan biri ile 3 polis yaralandı.

İtalya'nın Trieste kentinde bulunan emniyet müdürlüğü önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basında yer alan habere göre, iki kişi dün 17.00 sıralarında il emniyet müdürlüğü önünde ateş açarken, ilk belirlemelere göre ağır yaralanan 2 polis memuru yaşamını yitirdi.

Ateş açan iki kardeşten biri ile 3 polisin daha yaralandığı bildirildi.

Soyguncu olan iki saldırganın tutuklanmak üzere emniyete getirilirken kaçmaya çalıştıkları, yanlarında kendilerine eşlik eden polislerin silahını alarak ateş açtıkları belirtildi.