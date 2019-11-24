İtalya'da alabora olan tekneden beş kişinin cesedine ulaşıldı

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişininse cesedine ulaşıldı.

İtalyan Sahil Güvenlik güçleri, dün akşamüstü denizde zor durumda olan bir tekne görüldüğü ihbarını aldı.

BBCTürkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Lampedusa'ya yaklaşık 1 deniz mili mesafedeki tekneye yardım için bir helikopter ve uçak eşliğinde 4 devriye botu görevlendirildi.

Alabora olan tekneden kurtarılan 149 kişi İtalya'nın Lampedusa adasına götürüldü. Kurtarılan 149 kişinin 133'ünün erkek, 13'ünün kadın, 3'ünün de çocuk olduğu açıklandı.

Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre tekne denize 169 kişi ile açılmıştı. Kayıp oldukları tahmin edilen 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde 5 kadının cesedine ulaşıldı, diğer kayıplar için arama çalışmaları sürüyor.