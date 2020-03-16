İtalya'da 80 yaş üzeri hastalar yoğun bakıma alınmayacak

İtalya'da 80 yaş üzeri yeni koronavirüs hastalarının yoğun bakıma alınmayacağına yönelik bir belge hazırlandığı öğrenildi.

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da sağlık krizi yaşanıyor.

İtalya'nın Torino kentindeki kriz yönetimi biriminin hazırladığı bir belgeye göre, ülkedeki 80 yaş üzeri veya sağlık durumu kötü olan KOVİD-19 hastaları yoğun bakıma alınmayacak.

The Telegraph'da yer alan habere göre, söz konusu birim, tedavi için yetersiz alan olması durumunda hangi hastaların yoğun bakıma alınacağına ilişkin bir protokol oluşturdu.

Piyemonte bölgesindeki sivil koruma departmanının hazırladığı belgede, "Acil durumlarda yoğun bakıma erişim kriterleri, hastanın 80 yaşının altında olması ve Charlson Eşzamanlı Hastalık Endeksinin (hastada diğer vakaları gösteren belge) 5'in altında olması" ifadesi yer alıyor.

Belgede, kaynakların yetersiz olması nedeniyle tüm hastaların yoğun bakıma alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Tamamlanan belgenin hastanelere yollanmasından önce bilim-teknik komitesi tarafından onaylanması gerekiyor. Hükümet yetkilileri, kriterlerin tüm ülke genelinde uygulanmasının beklendiğini belirtti.