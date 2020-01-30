İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi virüs şüphesiyle durduruldu

İtalya'da içinde 6 bin yolcunun olduğu belirtilen cruise gemisi, Koronavirüs yeni koronavirüs şüphesiyle durduruldu. Gemiden inişler yasaklandı.

İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin yeni koronavirüsü taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu.

Turistlerin sağlık durumuna ilişkin durum netleşene kadar gemiden inişler yasaklandı.

Reuters'ın atardığına göre, Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, Çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.