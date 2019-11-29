İtalya'da 16 kentte Nazi operasyonu düzenlendi. Parti kurma planı ve çok sayıda silah ortaya çıktı.

İtalyan polisi, Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında yapılan operasyonla baskın düzenledi.

Eueronews'ın haberine göre, iki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan kişileri etkisiz hale getirdi.

"Faşizmin savunulması" ve "faşist siyasi parti kurmanın" ağır suç olarak kabul edildiği İtalya'daki dev operasyonda hareketin ne kadar üyesi olduğu ve gözaltına alınan kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.

ÇOK SAYIDA AV TÜFEĞİ VE TABANCAYA EL KONULDU

Adının "Nasyonal Sosyalist İtalyan İşçi Partisi" olduğu öğrenilen siyasi oluşum hakkında 19 haneye yapılan polis operasyonunda Adolf Hitler'e ait portreler, gamalı haçlar ve Nazilere ait birçok eşya bulundu. Ayrıca çok sayıda arbalet, av tüfeği ve tabancaya da el konuldu.

Oluşumun Fransa, İngiltere ve Portekiz'deki Nazi taraftarı gruplarla da bağlantı halinde olduğu ortaya çıktı.

Geçen temmuzda, İtalyan polisi aşırı sağcılara ait havadan havaya füzelerin de bulunduğu dev bir silah deposunu ortaya çıkarmış, kasım başındaysa Nazi taraftarı grup üyesi iki kişi, bir camiye saldırı düzenleme hazırlığı içinde olmaları şüphesiyle tutuklamıştı.