İtalya, Türkiye'de bloke edilen 200 bin maskenin yola çıktığını açıkladı: 670 bin avro...

Yeni koronavirüs salgının en büyük zararı verdiği yer olan İtalya, sağlık malzemelerine erişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya’nın Türkiye’den satın aldığı ancak gümrükte bloke edildiği belirtilen 200 bin maskeyle ilgili anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesi, İtalya’da maskeye ihtiyaç duyan bazı hastanelerin tedarikçilerinin Türkiye’de bir şirkete 200 bin maske siparişi verdiğini ve karşılığında 670 bin avro ödendiğini yazmıştı. Gazetenin 19 Mart tarihli haberine göre, üretimi yapılan maskeler 5 Mart’tan bu tarihe kadar Ankara’da gümrükte bloke edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği’nin devreye girmesine ve gerekli izinlerin alınmasına rağmen “siyasi bir kararla” maskelerin yollanmadığını öne sürdü.

Corriere della Sera’ya göre, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen haftaki telefon görüşmesinde maskelerin önündeki blokajın kaldırılmasını istedi.

Bu haberin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio dün yaptığı açıklamada, Türkiye’deki 200 bin maskenin önündeki blokajın kaldırıldığını duyurdu. Di Maio “Sorun çözüldü, yola devam ediyoruz” dedi.

ÇİN 200 MİLYON MASKE YOLLAYACAK

Çin’in gelecek Çarşamba’dan itibaren de İtalya’ya her hafta 20 milyon maske olmak üzere toplamda 100 milyon maske yollaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI ARTIK İZİN VERİLMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sağlık malzemeleri konusunda stok yapılmasına izin vermeyeceklerini, bu malzemelerin ihracatına da izin verilmeyeceğini söyledi.

Koca, malzeme satışlarının sadece bakanlığa yapılabileceğini dile getirdi.