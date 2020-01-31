İtalya olağanüstü hal ilan etti, Asyalılara karşı ırkçı saldırılar yaşanıyor

İtalya, başkent Roma'da 2 Çinli turistte 'yeni koronavirüs' tespit edilmesi sonrası olağanüstü hal ilan etti. Batı ülkelerinde Uzak Doğululara karşı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "yeni koronavirüs" vakalarının yayılmasının ardından batı ülkelerinde Asyalılara yönelik ırkçı saldırılar yaşanıyor.

İtalya'nın başkenti Roma'ya tatil için Vuhan'dan gelen bir Çinli çiftte "yeni koronavirüs" tespit edilmesinin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İtalya ile Çin arasındaki tüm uçuşlar durduruldu.

Öte yandan Çinli turistlere karşı birçok ülkede ırkçı saldırılar yaşanmaya başladı.

Guardian gazetesinin haberine göre İtalya, Fransa, Kanada ve İngiltere'de Asyalılara karşı yabancı düşmanı ve ırkçı saldırı vakaları bildirildi.

Roma'nın en eski müzik okullarından Santa Cecilia Konservatuarı müdürü Roberto Giuliani'nin Çinli, Japon ve Güney Koreli öğrencilere virüsü taşıyıp taşımadıkları saptanana kadar derslere gelmemelerini söylemesi tepkilere neden oldu.

İtalyan La Repubblica gazetesinde yayınlanan bir fotoğrafta ise Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi yakınındaki bir kafenin kapısına "Çin'den gelenler giremez" yazılı not asıldığı görüldü.

İtalya'nın eski içişleri bakanı ırkçı Matteo Salvini de Twitter hesabından yaptığı açıklamada virüsün İtalya'da görülmesine "açık sınırlar"ın neden olduğu iddiasında bulundu. Salvini "Ve sonra biz 'spekülatörler' ve 'felaket tellalları' oluyoruz... Açık sınırlar, hükümetin yetersizliği" diye yazdı.

Kanada'da Toronto Belediye Başkanı ise Çin uyruklu Kanada vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırıları kınadığını açıkladı.

İngiltere'de de Asyalılara karşı sözlü ırkçı saldırılar yaşandığı haberleri geliyor.

Fransa'da yaşayan Çinliler de maruz kaldıkları saldırılara sosyal medyadan "#JeNeSuisPasUnVirus" (Ben bir virüs değilim) etiketiyle tepki gösteriyor. Twitter'da Forky isimli bir kullanıcı "Her Asyalı Çinli değil. Tüm Çinliler Çin'de doğmadılar ve bazıları Çin'e gitmedi bile. Öksüren herhangi bir Asyalı'da #coronavirus yok. Bir Asyalıya virüs nedeniyle hakaret etmek bombalamalar yüzünden bir Müslümana hakaret etmeye benziyor" diye yazdı.