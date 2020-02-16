İtalya, bir sonraki Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

19 Ocak'ta Berlin'deki Libya Konferansı'na katılan ülkelerin dışişleri bakanları, Libya'daki son durumu değerlendirmek üzere Almanya'nın Münih kentinde buluştu. 56. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında, önümüzdeki ay düzenlenecek toplantıya İtalya ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Toplantının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephani Williams bir basın toplantısı düzenledi.

Maas, toplantıya katılan ülkelerin Berlin Konferansı'ndaki hedefleri teyit ettiğini söyledi. Williams ise Libya'daki ateşkesin risk altında olduğuna dikkati çekti.

'SİLAH AMBARGOSU ŞAKA GİBİ BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ'

Williams ayrıca, "Libya'ya uygulanan silah ambargosu şaka gibi bir şeye dönüştü. Karadan, havadan ve denizden yapılan ihlaller nedeniyle durum iyice karmaşık bir hal aldı ancak bunun yakından izlenmesi ve hesap sorulması gerekiyor" dedi.

BM, 2011'den bu yana Libya'ya silah ambargosu uyguluyor.