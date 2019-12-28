İtalya Başbakanı: ‘Libya’da uçuşa yasak bölge sorunu çözebilir’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, Libya krizinin uçuşa yasak bölge getirerek çözülebileceğini ancak askeri müdahalenin çözüme yardımcı olmayacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin barış için bir araç olabileceğini savundu.

Conte yıl sonu basın toplantısında "Önümüzde sadece iki ordudan değil, aynı zamanda milislerden ve kabilelerden ve dolayısıyla inanılmaz parçalanmalardan oluşan bir gerçeklik var. Askeri seçeneğin birkaç hafta içinde Libya'ya istikrar getireceğine inanmak temelsiz." dedi.

Conte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan son telefon görüşmelerinin Libya kriziyle ilgili süregelen siyasi diyaloğun varlığını kanıtladığını vurguladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmada Conte, Erdoğan’a Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) desteklemek için karadan askeri müdahalede bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.

İtalya Başbakanı, "Türk operasyonu sivil nüfus arasında birçok can kaybına yol açacak ve kimsenin zafere ulaşmasına izin vermeyecek olan inanılmaz askeri tırmanışın yolunu açacak "dedi.

Geçen hafta, hem Ankara hem de Trablus merkezli UMH, 27 Kasım'da Erdoğan ve Sarrac tarafından imzalanan askeri işbirliği ile ilgili mutabakatı onayladı. Her şey arasında, belge taraflar arasında askeri destek sağlıyor. Erdoğan, Sarrac hükümetinin talebi durumunda Ankara'nın Libya'ya asker göndereceğini söylemişti.