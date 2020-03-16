İtalya Başbakanı: Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İtalya Başbakanı Conte, virüsün yayılması konusunda riskli haftalara girdiklerini söyledi. Conte 'Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, oturup ticaret ve serbest piyasa kurallarını yeniden yazmamız gerekecek' diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 pandemisinin Çin’den sonra en çok etkilediği ülkede riskli haftalara girildiğini belirterek alınan önlemlere uyulmasını istedi.

Bilim insanlarının virüsün yayılması açısından henüz zirve noktasının görülmediğini söylediklerini aktaran Conte “Bu haftalar en riskli haftalar olacak ve maksimum önlem gerekli” diye konuştu.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Conte, hükümetin şimdilik yeni kısıtlamalara gerek görmediğini belirterek ihtiyaç dışında kesinlikle evde kalınması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Conte salgının verdiği zararın “ciddi” ve “geniş ölçekli” olduğunu söyledi ve krizin ardından “gerçek bir yeniden yapılandırma planı”nın gerekli olduğunu kaydetti.

Conte “Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, oturup ticaret ve serbest piyasa kurallarını yeniden yazmamız gerekecek” dedi.

İtalya’da bugüne dek 24 bin 747 kişide Kovid-19 tespit edildi, bin 809 kişi hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

