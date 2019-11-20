İsviçreli jeoarkeoloğun İstanbul Üniversitesi'ndeki konferansı engellendi

İsviçreli jeoarkeolog Eberhard Zangger'in yarın İstanbul'da yapacağı sunumun yeri değişti.
Daha önce İstanbul Üniversitesi'nde yapılacağı duyurulan 'Kayıp Uygarlıkların İzinde: Hititlerde Güneş, Ay ve Tanrılar' başlıklı sunum, son anda İstanbul Üniversitesi'nden Fatih'teki Celal Ağa Konağı Oteli'ne alındı.
Karar, İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü Başkanlığı'nın Facebook'tan davetiyenin geri çekildiğini duyurmasının ardından geldi.
Zangger, yaklaşık 25 yıl önce Troya'nın altındaki kanalları araştırmak istemiş, ancak bölgede helikopterlerle tarama yapmasına engel olunmuştu.