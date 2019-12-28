İsviçre’de nükleer santral teknik arıza nedeniyle kapatıldı

İsviçre’de Leibstadt nükleer santralinin içerisindeki reaktör teknik bir arızadan dolayı kapatıldı.

İsviçre Federal Nükleer Güvenlik Müfettişliği (ENSI), ülkenin kuzeyindeki Leibstadt santralindeki reaktörün teknik bir sorundan dolayı otomatik olarak kapandığını söyledi.

1984 yılında inşa edilen ve ülkenin dört nükleer santralinden biri olan Leibstadt'taki kapatma, teknik bir hatanın ardından yerel saatle sabah 07.48'de gerçekleşti.

ENSI yaptığı açıklamada, "Tesis güvenli bir durumda. Nükleer santrallerin yakınındaki otomatik ölçüm ağı radyoaktivitede herhangi bir artış göstermedi" dedi.

Leibstadt'taki kapatma, Bern dışındaki Mühleberg nükleer santralinin kalıcı olarak kapatılmasından bir hafta sonra gerçekleşti.