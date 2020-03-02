İsveçli Eğitim Bakanı: Kültürel Marksizm, anti-Semitizmin anahtar kelimesidir

İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström, 'kültürel marksizm' ve 'küreselleşme'nin günümüzde anti-semitizm yerine kullanılan anahtar kelimeler olduğunu iddia etti.

İsveç hükümeti ‘farkındalığı artırmak ve anti-Semitizmle mücadele etmek’ için tasarlanmış bir dizi tedbir için 1.1 milyon dolar tahsis ettiğini açıkladı.

İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström ise, anti-Semitizmin Orta Çağ'da olduğu gibi “canlı ve ayakta” olduğunu söyledi ve sadece "kullanılan kelimenin" değiştiğini iddia ederek "Kültürel Marksizm” veya “küreselleşme” gibi ifadeleri işaret etti.

Bakan, kişisel Twitter hesabından şöyle bir beyanda bulundu:

“Anti-Semitizm günümüzde canlı ve ayaktadır. “Kültürel Marksizm” veya “küreselleşme” gibi ifadelerin bunun için yeni anahtar kelimeler olarak kullanımıyla sıklıkla karşılaşılır. Fakat bunlar hala Orta Çağ'dan beri tekrar eden stereotipler. Bu Avrupa tarihinin bir parçası ve 21. yüzyılda çok fazla bilgiye rağmen hala oradayız ”

Antisemitismen syns i nya uttryck, där ord som ”kulturmarxism” eller ”globalism” fungerar som kodord, men samma stereotyper som på medeltiden. Det fyller mig med skam att vi fortfarande på 2000-talet, med så mycket kunskap, ändå inte har kommit längre. https://t.co/bDDQGhsl0N — Anna Ekström (@Anna_Ekstrom) February 28, 2020

‘ANAHTAR KELİME’: GÖÇMEN KARŞITLIĞI

Ocak ayının başlarında, İsveç Başbakanı Stefan Löfven Orta Doğu'dan gelen kitlesel göçün Yahudi karşıtı duyguları arttırdığını vurguladı. Malmö'deki Yahudi Bilgi Merkezi'nden Fredrik Sieradzki, İsveç’e yönelik göçe dair “Orta Doğu kaynaklı bir çatışmayı ithal etmek” tanımlamasında bulundu.

Hükümet, İsveç'in üçüncü büyük şehri Malmö'de anti-Semitizm konulu uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyor.