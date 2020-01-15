İsveç NATO’ya sahte subay yolladığını kabul etti

İsveç, NATO’da yıllardır görev yapan bir subayının ‘sahte’ olduğunu kabul etti. NATO ülkelerinin üst düzey sırlarıyla ilgili işlerle çalışan kişinin herhangi bir askeri eğitimi olmadan yurtdışında üst düzey rütbelerde görev aldığı ortaya çıktı

Dagens Nyheter adlı İsveç merkezli yayın organının haberine göre İsveç Silahlı Kuvvetleri NATO’nun Belçika’daki Genel Merkezi’ne “sahte” subay yolladı. İsveç’in yolladığı kişi herhangi bir askeri eğitimi olmadan NATO’da görev alırken ilk olarak binbaşı rütbesiyle meslek hayatına başladı.

Sözkonusu İsveçlinin NATO’daki görevinin uzamasıyla beraber rütbesi geçici olarak albaylığa yükseltilerek üst düzey yabancı subaylarla çalışması mümkün kılındı.

DİPLOMASINI KENDİSİ HAZIRLAMIŞ

Sahte subayın 1999’da Enköping Sinyal Birlikleri Subay Okulu’ndan mezun olduğuna dair kendi hazırladığı diplomasının gerçekte var olmayan bir albay tarafından imzalandığı ve ilk olarak Kosova’da yüzbaşı, daha sonra Afganistan’da binbaşı olarak görev aldığı belirtildi. Burada askerlerin denetimi ve bilgi güvenliğinden sorumlu olduğu belirtilen kişinin bunun için hem bir yedek subay diplomasına hem de Ulusal Savunma Üniversitesi’nde özel bir eğitime ihtiyacı vardı.

2007 ve 2010 yılları arasında ve 2013’te ise Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nde çalıştı.

Sahte subay 2013 yılında NATO'da görevlendirildi. İsveçli sahte subayın gerçek olmadığı ilk defa beş yıl sonra, gizli belgelere erişimi olan yüksek bir mevkiye getirildiği sırada Sahil Güvenlik tarafından fark edildi. İsveç Ordusu’nun uyarılmasına rağmen, sahte subay 2019 yazında Mali'nin İsveç'teki BM operasyonunda üst düzey bir yönetici görevine seçildi.

Sahil Güvenlik, Aralık 2018'de adamın askeri kimlik bilgileri hakkında yalan söylediğini keşfettikten sonra Silahlı Kuvvetler'i bilgilendirdiğini iddia etti. Ancak Silahlı Kuvvetler, Sahil Güvenlik'ten gelen bilginin eksik olduğunu iddia etti.

Askeri Savcı Carl-Axel Blomdahl konuya dair Dagens Nyheter’e, “Bilgiye zamanında erişebilseydik, üzerinde çalışabilirdik” dedi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Sahil Güvenlik'ten sözkonusu kişi hakkında “şüpheli bir CV’si olduğuna dair” resmi bilgi aldığını doğruladı.

Hultqvist’in basın sekreteri Toni Eriksson, “Sorunun çözüldüğü kabul edildi ve Savunma Bakanlığı'nın bakanları bilgilendirmesi için hiçbir neden yoktu” dedi.