İstanbul dünyanın en fazla 'süper zengin'e sahip kenti oldu

2019 Dünya Ultra Zenginlik Raporu'na göre İstanbul, serveti 500 milyon doları aşan zengin sayısında dünya kentleri arasında birinci sırada geliyor.

2019 Dünya Ultra Zenginlik Raporu'na göre İstanbul, serveti 500 milyon doları aşan zengin sayısında dünya kentleri arasında birinci sırada geliyor.

İstanbul'da yaşayan zengin sayısının fazla olması, kentte eşitsizliğin daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren ve 1’e yaklaştıkça eşitsizliğin büyüdüğünü gösteren Gini katsayısının bu yıl bir önceki yıla göre 0,003 puan artış ile 0,408 olarak tahmin edildiğini açıklamıştı. İstanbul 0,444 puanla ortalamanın çok üstünde yer almıştı.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı eşitsizliğinde ilk beşte yer alıyor.