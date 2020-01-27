İsrail İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Suudi Arabistan'a dini ve ticari sebeplerle giriş çıkış yapmasına Suudi Arabistan vizeleri almaları halinde izin verileceğini açıkladı.

İsrailliler Suudi Arabistan'a dini ve ticari ziyaretlerde bulunabilecek. Suudi Arabistan'dan resmi bir davetiye gelmesinin de şart koşulacağı iznin alınabilmesi için İsrailli güvenlik kurumları ve Dışişleri Bakanlığı gibi diğer yetkili kurumlarla ortak çalışılacağı açıklandı.

Euronews'un haberine göre, bu kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu için barış planı olarak lanse ettiği girişimi açıklamasına günler kala alınması dikkat çekti.

Karara göre İsrail vatandaşlığı bulunan Müslümanlar, Suudi Arabistan'daki Hac ibadetlerini yerine getirmek için ülkeye giriş yapabilecek. Geçmişte bunun yapılabilmesi için İsrail'den özel bir iznin alınması gerekiyordu.

Karardaki diğer önemli bir nokta da İsrailli Yahudilerin de Suudi Arabistan'a ticaret amaçlı yolculuklar yapabilecek olması. Daha önceden bu tür bir ziyaretin mümkün olması için İsrail'den gelecek kişinin ikinci bir ülke vatandaşlığının bulunması ve yine özel bir izin alması şart koşuluyordu.

Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın, İsrail pasaportuna sahip Müslümanlara hac ve umre döneminde ülkeyi ziyaret etmelerine ya da Yahudilere ticari sebeplerle Krallık'a giriş yapmalarına izin verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.