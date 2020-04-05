İsrailli belediye meclisi üyesi: Araplara ev satmayın

İsrail’de belediye meclisi üyesi Shmulik Simchon, bölgede oturan İsrail vatandaşlarına, 'Araplara ev satmamaları' çağrısında bulundu.

İsrail’de Kiryat Tiv'on belediye meclisi üyesi Shmulik Simchon, WhatsApp üzerinden bölgede oturan İsrail vatandaşlarına "Araplara ev satmamaları" çağrısında bulunurken, ev alan Araplarınsa "istenmeyen sonuçlarla karşılaşacağı" tehditinde bulundu.

İsrail menşeli Haaretz’in haberine göre Binyamin Netenyahu’nun partisi olan aşırı sağcı Likud’un kıdemli üyelerinden Shmulik Simchon, bu yorumunu bölge sakinlerinin olduğu WhatsApp grubuna sesli mesaj atarak yaptı.

Daha sonra Haaretz’e konuşan Simchon, sözleri için özür diledi.

