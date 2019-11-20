İsrail’in Suriye saldırısına Rusya’dan kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölgedeki gerginliği artırmaya hizmet ettiğini belirtti.

İsrail'in bu sabah, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı Rusya tarafından kınandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölgedeki gerginliği artırmaya hizmet ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri’nin açıklamasında şöyle denildi:

Son zamanlarda, İsrail füze ve bombardıman saldırılarının Suriye topraklarına yoğunluğu keskin bir şekilde arttı... Bu gelişme, Moskova'daki en ciddi endişe ve muhalefeti uyandırıyor. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bölgedeki diğer devletlerin saygı göstermesinin kritik derecede önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bakanlık, "Bu arada, İsrail’in eylemleri yalnızca gerginliğe katkıda bulunuyor ve Suriye’de çatışma olasılığını güçlendiriyor ve durumu normalleştirme, Suriye’de istikrarı sağlama ve bu ülkede ulaşılan siyasi bir çözüm çabalarına karşı koyabiliyor" dedi.

BİR ANNEYLE BABA ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sabah saatlerinde SANA, ülkenin hava savunmasının Şam'a yaklaşan birçok düşman füze tespit ettiğini ve imha ettiğini bildirdi. Hızlı bir şekilde art arda yaklaşık 20 patlama meydana geldi.

SANA füzelerin iki eve düşmesi üzerine çocukları olan evli bir çiftin yaşamını yitirdiğini belirtirken bir genç kadınınsa ciddi şekilde yaralandığını aktardı.