İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Suriye'nin Humus kentinin doğusunda yer alan T-4 askeri hava üssüne İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Humus kentinin doğusunda bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu.

Sputnik'e konuşan bir asker kaynak, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri, saat 10.22 sıralarında T-4 Havaalanı'na El-Tanf bölgesi istikametinden yeni bir hava saldırısı başlattı. Hava savunması 4 füzeyi durdurdu, ancak diğerleri sınırlı maddi hasara neden oldu" ifadesine yer verildi.