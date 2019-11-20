İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hava saldırılarında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve 'ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu açıkladı.

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğunu dile getirdi.

SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve 'yoğun' saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.