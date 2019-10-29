İsrail'de 'Yahudiliğin kurallarına uymuyor' diye çocukların velayetini anneden alındı

İsrail’de bir hahamlık mahkemesi, ‘Yahudi kurallarına uymuyor’ gerekçesiyle 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğun velayetini annelerinden aldı.

İsrail'in Hayfa kentinde yaşanan olayda, "Yahudi yaşam tarzına uymuyor" dediği kocası tarafından şikâyet edilen kadın, çocuklarının velayetini kaybetti, hatta ziyaret hakkı da tanınmadı.

Sputnik'in haberine göre, çocuklarını dindar yetiştirme konusunda bir evlilik anlaşması yaptıklarını belirten baba, eşinin sözünü tutmadığını savundu. Buna gerekçe olarak da çocukların karma yüzme dersine yazılmasını ve koşer (helal) olmayan ürünlerle beslenmesini gösterdi.

BABANIN ŞİDDET UYGULAMASI, ÇOCUKLARIN İSTEĞİ DİKKATE ALINMADI

Adamın, geçmişte şiddet suçu nedeniyle hüküm giymiş olmasını da dikkate almayan hahamlık mahkemesi velayeti babaya verdi.

Mahkeme, sosyal yardım görevlilerinin 'çocuklar anneyle kalmalı' görüşünü de dikkate almadı. Bir yardım görevlisi, çocukların babalarından şiddet gördüğünü ve onunla yaşamak istemediklerini belirtti.