İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek

İsrail'de yapılan erken seçim sonrası Ortak Arap Listesi Bloku, Netanyahu'nun en büyük rakibi Benny Gantz liderliğindeki ittifaka desteğini açıkladı. Böylelikle Netanya'nun Likud partisinden 2 sandalye fazla çıkaran Benny Gantz'ın eli biraz daha güçlenmiş oldu.

İsrail'de Ortak Arap Listesi'ndeki Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta'al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) partileri görüşlerini açıklamak için İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yapılan görüşmeye temsilci gönderirken, Gantz'ın desteklenmesine karşı çıkan Ortak Arap Listesi'nin bir diğer partisi Balad'ın (Tecemmu) görüşmeye temsilci göndermemesi dikkati çekti.

Euronews'un haberine göre, İsrail'de 17 Eylül'de tekrarlanan erken seçim sonrası hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu almaması nedeniyle "siyasi çıkmaz" yaşanıyor. Ülkede "Koalisyon hükümetine kim başbakanlık yapacak?" tartışması devam ediyor.

4 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku pazar günü, Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz'a yeni hükümeti kurması için destek verdi.

Seçim sonuçlarına göre Ortak Arap Listesi, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset için 13 milletvekili çıkararak parlamentonun en büyük 3. grubunu oluşturmuştu.

Eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Cumhurbaşkanı Rivlin'e parti olarak başbakanlık için isim önermeyeceklerini açıkladı.

HİÇBİR PARTİ GEREKLİ SAYIDA MİLLETVEKİLİNE ULAŞAMADI

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, hiçbir parti 120 sandalyeli Mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud'un başını çektiği sağ partiler 55, Mavi-Beyaz ve ona destek veren sol partiler ise 44 milletvekili çıkardı.