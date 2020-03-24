İsrail'de koronavirüs belirtisi gösteren Filistinli işçi, kontrol noktasına 'atıldı'

İsrail'de çalışan bir Filistinli işçi koronavirüs belirtileri gösterince patronunun çağırdığı güvenlik güçleri tarafından hasta halde kontrol noktasına bırakıldı. Yerde yatan işçiyi gören ve o anların videosunu çeken 25 yaşındaki Ebu Safiya 'Bizi ihtiyaçları olduğunda kullanıp sonra bir çöp gibi fırlatıyorlar' dedi.

İsrail'de çalışan ve işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'ta oturduğu belirtilen bir Filistinli işçinin işyerinde hastalanınca kontrol noktasına bırakılmasının görüntüleri Filistin'in gündemine oturdu.

Kimliği bilinmeyen işçinin İsrail'de çalıştığı işyerinde hastalandığı, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine patronu tarafından çağrılan güvenlik güçlerince Ramallah'ın batısındaki Beyt Sira beldesinin dışındaki İsrail kontrol noktasına bırakıldığı belirtildi.

İşçiyi o halde yerde yatarken gören ve arkadaşlarıyla birlikte videosunu çeken 25 yaşındaki Ebu Safiya Middle East Eye'a konuştu. Ebu Safiya işçinin çok hasta göründüğünü, ateşinin çok yüksek olduğunu, hareket edemediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini anlattı. Ebu Safiya benzer bir olaya bir gün önce de tanık olduğunu belirterek bunun tekil bir uygulama olmamasından kaygılandığını söyledi.

Ebu Safiya işçinin kendisine 4 gündür koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve test yaptırdığını anlattığını ancak test sonucunu henüz almadan patronunun çağırdığı güvenlik güçlerince kontrol noktasına "atıldığını" anlattı. Haberde işçinin daha sonra test sonucunu aldığı ve sonucun negatif olduğu belirtildi.

Yerde yatan hasta işçinin görüntüleriyse Filistin'de sosyal medyada viral hale geldi.

Birkaç gün önce İsrail, Batı Şeria'da virüsün yayılmasının önlenmesi için binlerce Filistinli emekçinin İsrail'e girdikten sonra bir ay boyunca ülkede kalmalarını onaylamıştı. Filistin ile varılan anlaşmaya göre geri dönüşlerde İsrailli yetkililerle koordinasyon haline 14 günlük karantina uygulanacaktı.

Öte yandan dün kontrol noktasına bırakılan işçiye dair Filistin sözcüsü İbrahim Melhem yaptığı açıklamada, hasta işçinin Filistinli yetkililere "teslim edildiğini" söyledi. Ancak Middle East Eye'a konuşan Ebu Safiya bunun doğru olmadığını belirterek "Ne bugünkü ne de dünkü adam bir ambulansa bırakılmadı" dedi ve zaten Ramallah'tan Beyt Sira'ya Filistinli sağlıkçıların gelmesinin 3 saat alacağını söyledi.

Ebu Safiya "Filistin hükümeti bunun bir daha yaşanmaması için İsrail tarafıyla düzgün bir biçimde koordine olmalı. İnsanları hiçbir yardım olmadan bu şekilde bırakmaya devam edemezler" dedi.

Ebu Safiya ancak bu durumun şaşırtıcı olmadığını da belirterek "Bu İsrail işgalinin gerçek yüzü. Bizi her gün öldürüyorlar, bunun da bir farkı yok" dedi. İsrail'in Filistinli işçilere köle gibi davrandığını vurgulayan Ebu Safiya "İhtiyaçları olduğunda bizi kullanıyorlar, işleri bittiğinde bir çöp gibi atıyorlar" diye konuştu.