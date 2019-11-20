İsrail'de koalisyon krizi: 'Üçüncü seçime doğru gidiyoruz'

İsrail'de seçimin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde kilit isimlerden biri olan eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, hükümetin kurulamaması nedeniyle Başbakan Netanyahu ve Mavi-Beyaz lideri Gantz'ı suçladı.

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimin ardından hem "sağ blok" hem de "sol blok" tarafından yapılan koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, hükümetin kurulamaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz'ı suçladı.

'LİDERLİK YETERSİZLİĞİ'

Partisinin hükümetin kurulması için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Liberman, "Söz verdiğimiz gibi birlik hükümeti kurulması için çevrilmedik taş bırakmadık. Üçüncü kez erken seçime doğru gidiyoruz. Eğer ki ülke yeniden erken seçime giderse bunun nedeni liderlik yetersizliğidir" dedi.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun dışarıdan destek vereceği Gantz liderliğindeki azınlık hükümeti seçeneğini değerlendirmeyeceklerini söyleyen Liberman, Netanyahu'nun da partisi Likud'u Ultra-Ortodoks partilerin "kölesi" haline getirdiğini kaydetti.

Liberman, İsrail'de bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerin ardından da Netanyahu liderliğindeki sağ bloka destek vermemiş, İsrail'de bir kez daha erken seçim kararı alınarak seçmenler 17 Eylül'de altı ay içinde ikinci kez sandık başına gitmişti.

GANTZ'A VERİLEN SÜRE BUGÜN DOLUYOR

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğini alamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.

Mavi-Beyaz liderine koalisyonu kurması için tanınan 28 günlük süre bu akşam sona eriyor.

Gantz'ın da hükümeti kuramaması halinde İsrail meclisi 21 gün içinde koalisyonu kurabilecek bir isim belirlemek zorunda, aksi halde ülkede yeniden erken seçime gidilecek.