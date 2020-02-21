İsrail’de ırkçı taksi uygulamasına karşı dava açıldı

İsrail’de 'Yahudi taksi şoförü garantisi veren' firmaya ayrımcı politikalarından dolayı dava açıldı.

İsrail’de savcılık "Yahudi taksi şoförü garantisiyle" iş yapan popüler taksi uygulaması Gett’e dava açtı.

Arap taksi şoförlerine karşı ayrımcılık yapıldığı belirtilen uygulama için 44 milyon dolar tazminat talep edildi. Firmaysa bu ayrımcı uygulamasına rağmen "sürücülerini dini inançlarına bakmaksızın seçtiği"ni savunmakta ısrar ediyor.

Guardian'da yer alan habere göre, İsrail’in en popüler taksi uygulaması Gett, müşterilerin Arap bir şoför yerine bir Yahudiyi taksi şoförü ile yolculuk etmelerine "imkan sağlıyor".

Firmanın bu uygulaması İsrail Dini Eylem Merkezi tarafından başlatıldı ve geleneksel Yahudi hukukunda en sıkı standartlar olan “Mehadrin” uygun olarak sunuluyor.

ABD, İngiltere ve Rusya'da da faaliyet gösteren Gett, filosunun tüm dinlerden sürücüleri kabul ettiğini iddia ederken, dava üzerinde çalışan bir avukat olan Asaf Pink, Guardian'a Mehadrin seçeneğinin Arap sürücüleri dışladığını söyledi.

Firmanın temsilciliği, Gett'in 1.500 Arap sürücüsüne sahip olduğunu, ancak Mehadrin filosunda hiçbirinin bulunmadığını söyledi.

Savcılığın, Arap sürücülere ve Kudüs sakinlerine karşı ırkçı politikadan dolayı 150 milyon şekel (43,8 milyon dolar) talebiyle dava açtığı aktarıldı.

Şirket sözcüsüyse “bu hizmetin ilgili İsrail yasalarına ve düzenlemelerine uygun olduğuna” inandığını söyledi.