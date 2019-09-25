İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu’ya verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümeti kurma görevini seçimlerde partisi ikinci olan Başbakan Netanyahu’ya verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini Başbakan Binyamin Netanyahu’ya verdi.

Netanyahu’nun partisi Likud, 17 Eylül’de yapılan erken genel seçimde ikinci olmuştu.

Seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile Netanyahu'yu birlik hükümeti kurma görüşmeleri için Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında ağırlayan Rivlin, görüşmeden kısa süre sonra Netanyahu'yu yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Öte yandan Mavi-Beyaz'ın önde gelen isimlerinden Yair Lapid, birlik hükümeti kurmak amacıyla Netanyahu ile Gantz arasında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Netanyahu ile Gantz, pazartesi de Rivlin'in çağrısı üzerine birlik hükümetini kurmayı görüşmek üzere bir araya gelmişti.

