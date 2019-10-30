İsrail'de devletin bir kısmı greve gitti

İsrail'de Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın diplomatlara ve askeri ataşelere uyguladığı bütçe kesintisini gerekçe göstererek ortak grev kararı aldı. Grev kararı nedeniyle dünyadaki tüm İsrail konsoloslukları bir günlüğüne kapalı olacak.

İsrail’in dünyadaki tüm diplomatik temsilcilikleri, diplomatların ve askeri ataşelerin greve gitmesiyle bugün kapandı. Ülkede Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından ortak alınan kararın gerekçesinin Maliye Bakanlığı'nın diplomatlara ve askeri ataşelere uyguladığı bütçe kesintisini olduğu belirtildi. İsrail konsolosluklarının yaptığı ortak açıklamada "Maliye Bakanlığı'nın üzerinde mutabakat sağladığımız bütçe anlaşmasına uymadığı ve tek taraflı kararlar aldığı gerekçesiyle diplomatik faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Bugün konsolosluk hizmetlerimize ulaşım mümkün olmamakla birlikte kimse elçilik ve konsolosluklara giremeyecek" denildi. İsrail Ankara Büyükelçiliği de diplomatik temsilciliklerini kapatmak zorunda kaldıklarını duyurdu. İLGİLİ HABER İsrail'de seçim sonrası belirsizlik sürüyor