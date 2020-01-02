İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, doğalgaz boru hattı anlaşması imzaladı.
Euronews'te yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.
Yunanistan'dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi.
Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının "Türkiye'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme" amaçlı olduğunu söyledi.
Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki 3'lü anlaşma Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor.