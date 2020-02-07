İsrail, yolcu uçağını canlı kalkan yapmasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti

İsrail’e ait F-16’ların Suriye'de düzenlediği hava saldırısında bir sivil yolcu uçağının arkasına takılarak 172 kişinin hayatını riske atmasının ardından İsrail Ordusu konuya dair bir açıklama yapmadı.

İsrail dün Şam'a yönelik hava saldırısında bir yolcu uçağını canlı kalkan olarak kullanmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yanıt vermedi.

Suriye ordusu Şam'ın üzerindeki düşman hedeflerini engellediklerini ve saldırının Golan Tepeleri'nden İsrail kuvvetleri tarafından başlatıldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı esnasında İsrail’e ait uçaklar bir sivil yolcu uçağını canlı kalkan olarak kullanarak düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail F-16 savaş uçaklarının Şam'ın banliyölerinde sekiz havadan karaya füzeyle saldırı düzenlediği açıkladı. Rus ordusuna göre, 172 kişiyi taşıyan sivil bir Airbus-320 tipi yolcu uçağı, İsrail hava saldırıları sırasında Şam havaalanına inmeye çalışıyordu, ancak bunun yerine Hmeymim'deki Rus hava üssüne indi.

Sputnik İnternational'ın haberine göre İsrail Ordusu, 6 Şubat'ta İsrail tarafından başlatılan hava saldırılarının Şam yakınlarındaki bir sivil uçağı tehlikeye attığına dair Rusya'nın yaptığı açıklama hakkında yorum yapmayı reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsüne göre, İsrail hava kuvvetleri için kendi hava jetlerini Suriye hava savunma sistemlerinden korumak için sivil uçakları kullanmak zaten düzenli hale gelmiş durumda.

Suriye'den yapılan açıklamada, dün sabah Şam ve diğer Suriye şehirlerinde düzenlenen hava saldırıları sonucu sekiz kişi yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Suriyeli yetkililer, saldırının bir kısmının 1967'den beri İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri'nden ve güney Lübnan hava sahasından başlatıldığını doğruladı.

