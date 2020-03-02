İsrail yine sandık başında: Gazze'den geçişler kapatıldı

İsrail, son iki oylama turunun siyasi çıkmaza girmesinin ardından bir yılda üçüncü kere sandık başına gidiyor. Sandıkların akşam saat 10’da kapanması bekleniyor. Seçimlere sahte yeni koronavirüs haberleri damga vurdu.

İsrail’de son iki seçimden sonra hükümetin kurulamaması üzerine bugün bir daha seçim düzenleniyor. Sabah 7’de açılan sandıklar akşam 10’da kapanacak. Seçimden önceki son anketler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud’un lehine gözüküyor, ancak bu durum sağ kanat bloğu ile merkez blok arasındaki çıkmazı kırmak için yeterli değil. Son anket sonuçlarına göre Arap çoğunluğunun ve sol partilerin koalisyonundan oluşan üçüncü büyük parti olan Ortak Liste'nin gücünü daha da artırması bekleniyor.

SALGIN ÜZERİNE YALAN HABERLER İDDİASI

Ana muhalefet Kahol Lavan’ın lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Kahol Lavan seçmenlerini evde tutmak için seçim gününde yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla ilgili hileli haberler yayınlamakla suçladı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, seçim gününde yeni koronavirüs kriziyle ilgili sahte haberlerin yayılacağı korkusuyla bazı seçmenlerin oylarda yer almamaları konusunda uyarıda bulundu. Kurum, salgın haberlerini yalanlarken sandıkların oy kullanmak için ‘güvenli’ olduğu açıklamasını yapmak ihtiyacı hissetti.

BATI ŞERİA VE GAZZE KAPATILDI

İsrail askeri sözcüsü yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Gazze'ye Pazar gece yarısından itibaren genel bir kapatma yapılacağını söyledi.

Gazze geçitleri 24 saat boyunca kapatılacak, ancak acil tıbbi veya insani vakalar için kullanılabilir olacak.