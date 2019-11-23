'İsrail, yakın gelecekte Irak'taki saldırılarını artırabilir'

Iraklı emekli korgeneral ve askeri uzman Vefik el-Samarrai, İsrail'in Irak topraklarına düzenlediği İHA saldırılarını artırabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in bu yıl içerisinde Irak topraklarındaki Haşd eş-Şaabi (Halk Seferberlik Güçleri) hedeflerine yönelik düzenlediği saldırıların, yakın gelecekte artabileceği iddia edildi.

Eski korgeneral ve askeri güvenlik uzmanı Vefik el-Samarrai, Baghdad Today web sitesine verdiği demeçte, Irak'ın mevcut durumda İsrail'le bir çatışmaya girmekle ilgilenmediğini söyleyerek, "Biz savaş destekçisi değiliz ve hiçbir zaman savaşı ya da düşmanlığı desteklemedik" dedi.

El Samarrai, şöyle devam etti: "Ancak göstergeler, İsrail liderliğinin Irak'taki konumları hedef almaya dönük yanlış kararlar alma olasılığına işaret ediyor ve İsrail, oyunun kurallarını, siyaseti ve denklemleri değiştirerek konumunu güçlendirdiğini düşünüyor."

Uzman, Irak'ın 'dikkatli olması' ve herhangi çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Irak toprakları ve Suriye sınırındaki Haşd eş-Şaabi hedeflerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yönetimin dış operasyonları üstlenmeme konusundaki geleneksel politikasının dışına çıkarak saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise, El Cezire kanalına yaptığı açıklamada saldırılar hakkında yürütülen soruşturmaların yaşananların ardında İsrail'in olduğunu gösterdiğini söylemişti.

