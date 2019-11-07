İsrail: Suriyeli Kürtlere yardım ediyoruz

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtlere yardım ettiğini açıkladı.

İsrail Parlamentosu’nda konuşan Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtleri bölgede İran’ın etkisine karşı denge olarak gördüğünü ve Kürtlerin ABD ile diyaloğunu teşvik ettiğini söyledi.

Hotovely, “İsrail, çok sayıda insani ve diplomatik yardım talebi aldı. Kürtlerin yaşadığı derin sıkıntıları anlıyoruz ve biz onlara farklı kanallardan yardım ediyoruz.” dedi.

Yapılan yardımını içeriği konusunda ayrıntı vermeyen Hotovely, Batı yanlısı Suriyeli Kürtlerin ve bu bölgedeki azınlığın korunmasının İsrail’in çıkarına olduğunu belirterek, “Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin çökmesi, İsrail açısından tehlikeli ve olumuz bir senaryo oluşturur. Bu durumda İran’ın etkisindeki olumsuz unsurlar güçlenir.” dedi.