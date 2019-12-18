İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

İsrail hükümeti, Mısır'a doğalgaz ihracatına onay verdi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'a doğalgaz satılması için gerekli resmi izni verdi. Böylece daha önce Mısır'dan doğalgaz ithal eden İsrail, artık ihracatçı konumuna geldi.

İsrail'in potansiyel bir bölgesel enerji aktörüne dönüştüğünü ifade eden Steinitz, "Mısır'a Leviathan ve Tamar sahalarından doğalgaz ihracı, İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşmasından beri en önemli ekonomik işbirliğidir" dedi. 1979'da İsrail'le barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülke olarak tarihe geçen Mısır, böylelikle İsrail'den ilk kez doğalgaz ithal edecek.

DW Türkçe'nin haberine göre Akdeniz açıklarındaki Leviathan ve Tamar sahalarından doğalgaz çıkaran ABD merkezli Noble şirketi ve İsrailli Delek'ten oluşan konsorsiyum, geçen sene, 10 yıl içinde 64 milyar metreküp gaz tedariki için Mısır şirketi Dolphinus ile 15 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

LEVİATHAN KISA SÜRE İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK

2013 yılında üretime başlanan Tamar sahasında, 238 milyar metreküplük doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. 2010'da keşfedilen Leviathan'da ise 535 milyar metreküp doğalgaz rezervi olduğu düşünülüyor.

Delek şirketinden AFP'ye yapılan açıklamada, Leviathan sahasının da "sayılı gün içinde" faaliyete geçeceği belirtildi. Şirket sözcüsü, Mısır'a ihracatın 1 Ocak'ta başlamasının planlandığını ifade etti.

İsrail geçmişte Mısır'dan doğalgaz satın alıyordu. Ancak iki ülke arasındaki boru hattının karadaki bölümleri birçok kez bombalı saldırılara hedef olmuştu. Ayrıca, Mısır'daki iç talebin artması da Kahire yönetiminin doğalgaz politikasında değişikliğe neden olmuştu.