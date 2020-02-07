İsrail hava saldırısında yolcu uçağını kendine kalkan yaptı!

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı bir yolcu uçağını tehlikeye attı.

İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıda bir yolcu uçağı tehlikeye düşürüldü, uçak zorunlu iniş yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı esnasında Airbus-320 model 172 kişilik bir yolcu uçağının Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığına dikkat çekildi ve bunun İsrail açısından 'yaygın bir uygulama haline getirildiği' vurgulandı.