İsrail Ordusu, Gazze'ye yönelik füze saldırısı başlattı.

Gazze şehrinin batısında ve kuzeyinde füzelerin düştüğü bildirildi. İsrail Ordusu, füze saldırısının Hamas'a yönelik olduğunu açıkladı. Bugün İsrail Ordusu Gazze'den 4 roket fırlatıldığını ve 2'sinin füze kalkanı tarafından engellendiğini söylemişti.

4 rockets were just fired from #Gaza at #Israel.

2 rockets were intercepted mid-air by the Iron Dome Aerial Defense System.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 15, 2020