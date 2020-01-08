İsrail, Batı Şeria’daki yerleşimcilerini iki katına çıkaracağını açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimci sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimci sayısını 10 yıl içinde 2 katına çıkararak 1 milyon yerleşimci sayısını hedeflediklerini söyledi.

Kudüs’te düzenlenen bir konferansta konuşan Bennett, Batı Şeria’nın yüzde 60’ını oluşturan C Bölgesi’nde İsrail’in “egemenliğini” artıracaklarını söyledi.

Bennett “İsrail devleti düşünce biçimini değiştirmeli. İsrail topraklarının ve C Bölgesi’nin geleceği konusunda acil ve kapsamlı bir kampanya başlatıyoruz” diye konuştu.

Batı Şeria’nın ilhakı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim öncesindeki vaatlerinden biriydi.



Halihazırda 400 bin İsrailli yerleşimcinin olduğu Batı Şeria’da 2,6 milyon Filistinli yaşıyor.

