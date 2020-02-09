İsrail Başbakanı Netanyahu: Haritayı düzenlemeye başladık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Sputnik'te yer alana habere göre, Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını ve birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Kudüs'ün, İsrail'i başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu iddia etmişti.