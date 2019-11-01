İspanyol mahkemesi 14 yaşındaki çocuğa tecavüzle suçlanan beş kişiye ceza indirimi uyguladı

İspanya'da 14 yaşındaik çocuğa tecavüz davasında mahkeme ceza indirimi uyguladı, karara tepkiler yükseldi.

İspanya'nın Barcelona kentinde görülen bir davada, 14 yaşında bir kıza tecavüzle suçlanan beş kişi, mahkeme tarafından suçsuz bulundu ve sanıklar daha düşük bir cezayı öngören 'cinsel istismar' suçundan hüküm giydiler.

Sanıklara 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklar tecavüzden hüküm giyselerdi, 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacaklardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mahkeme heyeti kararını açıklarken, tecavüze uğradığı belirtilen 14 yaşındaki çocuğun olay esnasında aşırı alkollü olduğunu ifade etti ve şüphelilerin kızla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilse de olayda şiddet kullanılmadığını, bu nedenle de 'tecavüz' olarak sınıflandırılamayacağını söyledi.

İspanyol yasalarına göre, bir olayın 'tecavüz' ya da 'cinsel saldırı' olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor.

Benzer bir mahkeme kararı bu yılın ilk aylarında İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

İspanya'daki kadın hakları örgütleri, mahkemenin kararını öfkeyle karşıladı ve protesto etti.