İspanya’da ‘yasadışı’ patlayıcı fabrikası bulundu

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Burgos bölgesine bağlı Miranda de Ebro kentinde yapılan bir operasyonda çok sayıda el-yapımı patlayıcı ve silahın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasına göre İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan operasyonda, el-yapımı patlayıcıların üretildiği bir fabrika açığa çıkarıldı ve burada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda 17 bomba, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 26 ateşli silah, susturucular, kurşun geçirmez yelekler ve 2 bin 800’ün üzerinde mermi bulunduğu belirtildi.
Bir kişinin yasadışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin silahları Doğu Avrupa ülkelerinden getirerek burada tamir ettiği öne sürüldü.