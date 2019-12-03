İspanya’da ‘yasadışı’ patlayıcı fabrikası bulundu

İspanya İçişleri Bakanlığı ülkenin kuzeybatısında Burgos bölgesinde yasadışı bir patlayıcı üretim merkezi bulduklarını açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Burgos bölgesine bağlı Miranda de Ebro kentinde yapılan bir operasyonda çok sayıda el-yapımı patlayıcı ve silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan operasyonda, el-yapımı patlayıcıların üretildiği bir fabrika açığa çıkarıldı ve burada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 17 bomba, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 26 ateşli silah, susturucular, kurşun geçirmez yelekler ve 2 bin 800’ün üzerinde mermi bulunduğu belirtildi.

Bir kişinin yasadışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin silahları Doğu Avrupa ülkelerinden getirerek burada tamir ettiği öne sürüldü.