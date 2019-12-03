İspanya’da ‘yasadışı’ patlayıcı fabrikası bulundu

İspanya İçişleri Bakanlığı ülkenin kuzeybatısında Burgos bölgesinde yasadışı bir patlayıcı üretim merkezi bulduklarını açıkladı.
Salı, 03 Aralık 2019 20:15

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Burgos bölgesine bağlı Miranda de Ebro kentinde yapılan bir operasyonda çok sayıda el-yapımı patlayıcı ve silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan operasyonda, el-yapımı patlayıcıların üretildiği bir fabrika açığa çıkarıldı ve burada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 17 bomba, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 26 ateşli silah, susturucular, kurşun geçirmez yelekler ve 2 bin 800’ün üzerinde mermi bulunduğu belirtildi.

Bir kişinin yasadışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin silahları Doğu Avrupa ülkelerinden getirerek burada tamir ettiği öne sürüldü.

 